Важен мач в момента за Олимпиакос и Везенков

Гръцкият шампион Олимпиакос и Валенсия играят в момента помежду си в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея в среща от 17-ия кръг на Евролигата.

Александър Везенков и компания са с 8 победи и 6 загуби от началото на сезона в турнира, като имат да играят и допълнителен мач - домакинство на Фенербахче, който бе отложен, предава Спортал.

Олимпиакос е 10-и в класирането в момента, като загуби последните си две срещи в надпреварата - гостуванията на Цървена звезда и Барселона. Испанският тим е с 10 победи и 5 загуби. Тимът е в серия от 4 поредни успеха, като неотдавна надви другия гръцки гранд - Панатинайкос, при това насред Атина.

