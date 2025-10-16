Важен разговор между Зеленски и Мицотакис

Кадър Youtube Гърция

Последните събития в Украйна, с оглед на предстоящия Европейски съвет на ЕС в Брюксел на 23 и 24 октомври, бяха обсъдени по време на телефонен разговор между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и украинския президент Володимир Зеленски, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирани от БНР.

От своя страна Зеленски обяви, че е обсъдил с Мицотакис и възможността САЩ да доставят природен газ на Украйна.

