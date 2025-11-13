Важен язовир се пълни със 7 см на ден

Кадър Исторически музей Дупница

Нивото на язовир "Дяково" се покачва със 7 см на ден, което е рекорд за есенния сезон, съобщиха експерти във връзка с подаден сигнал и извършена проверка от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за "критично намаляване на водното ниво на яз. "Дяково" и необходимост от спешни мерки". Язовирът е пълен около 53% и е далеч от критичните си нива и обеми.

Към 15.10.2025 г. е засечено водно ниво на 654 м, на която съответства наличен обем на яз. "Дяково" от 19 048 000 куб. метра. Към днешна дата язовирът е пълен над 21 млн. куб. метра, при максимален обем от 35 млн. куб.м.

Използваните водни обеми не надвишават разрешените с режимния график на МОСВ, няма и нерегламентирано ползване на вода, е установила проверката.

Вода от язовир "Дяково" се подава основно за ТЕЦ "Бобов дол" - към 6 млн. куб.м. месечно, като вода към централата се подава денонощно за питейно-битово, за промишлено водоснабдяване, както и за охлаждане при производствения цикъл при производството на електроенергия.

Ползвател на вода е и фармацевтичният завод на "Тева", бившата "Балканфарма"-Дупница, за промишлено водоснабдяване. При обем в язовира над 26 млн. куб. м се разрешава подаване и за ВЕЦ "Яхиново".

Около половин милион куб. метра са за "Кюстендилска вода", която е за питейно-битово водоснабдяване на Дупница и прилежащите селища, на с. Палатово и за водоснабдителна група "Бобов дол".

Всеки месец се изготвя отделен график за ползване на вода от язовира, одобрен от МОСВ. Язовирът е в добро техническо състояние - лятото водолази обследвали състоянието на язовирната стена и не са установени никакви проблеми, казаха хидроспециалисти.

