Важна информация за автобусите на градския транспорт в Деня на Варна

Във връзка с провеждането на мероприятия по случай Деня на Варна – 15 август, в петък от 9,30 до около 11 ч. ще бъде преустановено движението на ППС пред Катедралния храм „Свето Успение Богородично“. В този период ще бъдат въведени и временни маршрутни промени на автобусите в градския транспорт, които са следните:

Линии 18, 22, 41 (посока ЖП гара) – след спирка „Тракия /за център/“ завиват надясно по бул. „Съборни“, обслужват сп. „Централна поща /за Аспарухово/“.

Линии 10, 13 (посока ЖП гара) – обслужват сп. „Централна поща /за Аспарухово/“.

Линии 7, 9, 14, 31, 31А, 109 (от ЖП гара) – обслужват сп. „Централна поща“.

Линия 14 – двупосочно обслужва сп. „Централна поща“.

Линии 148, 409 – няма да обслужват сп. „Катедралата“ в двете посоки.

В празничния ден автобусите по всички линии ще се движат с делнично разписание, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД. От там припомнят още, че през летния сезон се обслужват и допълнителни късни курсове по линиите № 7, 17, 20, 31, 148, 109, 209Б. Целта е да се осигури по-добър транспортен достъп на гражданите и гостите на града по различни маршрути.

Графикът на допълнителните късни курсове за автобусни линии № 7, 17, 20, 31, 148, 109 и 209Б:

Линия №7

Делнични дни:

- от ЖП гара – 22:30 ч.; 23:30 ч.

- от Елпром – 22:30 ч.; 23:20 ч.

Празнични дни:

- от ЖП гара – 21:50 ч.; 22:30 ч.; 23:30 ч.

- от Елпром – 22:30 ч.; 23:20 ч.

Линия №17

Делнични дни:

- от ЖП гара – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 00:50 ч.

- от кв. „Галата“ – 00:00 ч.

Празнични дни:

- от ЖП гара – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 00:50 ч.

- от кв. „Галата“ – 00:00 ч.

Линия №20

Делнични дни:

- от ЖП гара - 00:00, 01:00 ч.

- от „Владиславово“ - 23:00, 00:00 ч.;

Празнични дни:

- от ЖП гара - 00:00, 01:00 ч.

- от „Владиславово“ - 23:00, 00:00 ч.;

Линия № 31

Делнични дни:

- от ЖП гара – 00:10 ч.; 01:00 ч.

- от кв. „Виница„ – 00:00 ч.; 01:00 ч.

Празнични дни:

- от ЖП гара – 00:00 ч.; 01:00 ч.

- от кв. „Виница“ – 00:00 ч.; 01:30 ч.

Линия №148

Делнични дни:

- от сп. „Почивка“ – 00:00 ч.; 01:00 ч.

- от Бл. 407 /кв. „Вл. Варненчик“/ – 23:00 ч.; 00:00 ч.

Празнични дни:

- сп. „Почивка“ – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 01:00 ч.

- от бл. 407 / кв. „Вл. Варненчик“/ – 22:30 ч.; 23:10 ч.; 00:10 ч.

Линия № 109

Делнични дни:

- от ЖП гара – 22:00 ч.; 23:00 ч.

- от кв. Панорама – 22:55 ч.; 00:00 ч.

Празнични дни:

- от ЖП гара – 22:00 ч.; 23:00 ч.

- от кв. Панорама – 22:55 ч.; 00:00 ч.

Линия № 209 Б

Делнични дни:

- Бл. 407 – 20:20 ч.; 22:40 ч.

- от кв. Панорама – 21:30 ч.; 23:40 ч.

Празнични дни:

- от Бл. 407 – 20:10 ч.; 22:40 ч.

- от кв. Панорама – 21:30 ч.; 23:40 ч.

