Важна информация за феновете на Черно море, свързана с мача с ЦСКА

Снимка ПФК Черно море

От Черно море припомнят на всички фенове, които ще водят със себе си малолетно лице на двубоя с ЦСКА, че трябва да носят попълнена декларация в два екземпляра, съгласно изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ).

Документът трябва да бъде попълнен коректно и да се предостави на охранителните органи на входа на стадиона, уточняват от клуба. И добавят, че едно пълнолетно лице с една декларация може да бъде придружител на не повече от три деца.

Привържениците и на двата отбора могат да се сдобият с декларацията на касите на стадион "Тича" и от официалния сайт на Черно море.

"Моряците" приемат ЦСКА в мач от 19-ия кръг на efbet Лига. Двубоят, който е последен от първенството за тази година, ще започне в 17:30 ч. в събота - 6 декември. Цената на билетите за срещата е 15 лева и се продават онлайн. Те ще могат да бъдат закупени и в деня на мача от касите на стадиона, които ще отворят в 14 ч.



Поради мерки за сигурност ул. "Никола Вапцаров" ще бъде затворена за автомобили от 14:30 ч., предупреждават от клуба.

