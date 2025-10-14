Важна промяна за камионите над 3,5 тона от 15 октомври

снимка: АПИ

От 15 октомври Национално тол управление започва прилагането на нова функция за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона. Системата използва съществуващите вградени в асфалта сензори за тегло, позволявайки ефективен контрол върху претоварването на камиони и друг тежкотоварен транспорт.

Новата функционалност е част от усилията на Тол управлението за подобряване на безопасността по пътищата и намаляване на ускореното износване на пътната настилка, причинено от превозни средства с наднормено тегло.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и началникът на Национално тол управление проф. Олег Асенов ще направят днес следобед проверка на готовността за прилагане на новата функционалност на автомагистрала „Европа“, пише "Морето".

