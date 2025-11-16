Важна среща днес за Везенков

кадър: Макс спорт

Шампионът Олимпиакос гостува на Промитеас в Патра днес от 16:00 часа българско време в двубой от 7-ия кръг на гръцкото първенство.

Александър Везенков и компания вероятно ще излязат на терена днес с допълнителна мотивация след загубата си с една точка разлика от Олимпия в Милано в среща от Евролигата в петък вечерта, припомня Спортал.

Грандът от Пирея е единственият отбор в гръцката Баскет лига от началото на сезона без поражение - 6-0. Промитеас е с 3 победи и 3 загуби до момента.

Двата отбора вече премериха силите си веднъж този сезон - в края на септември във финала за Суперкупата на Гърция, в който Олимпиакос спечели с 92:83.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!