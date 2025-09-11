Важно напомняне за шофьорите от Варна: От 18 септември затварят участък от бул. "Осми приморски полк"

Булфото

Община Варна напомня, че във връзка с проект на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата в града от 18 септември (четвъртък) ще бъде затворен за движение участък от бул. „Осми приморски полк“. Дейностите ще обхванат района на бившето военно поделение „Светкавица“ - отсечката между ул. „Арх. Манол Йорданов“ (свързваща пътя за кв. „Виница“ с бул. „Княз Борис I“) и разклона за ул. „Катя Чукова". Съгласно одобрения график дейностите по изпълнение на двата канализационни клона – 64 и 67, ще продължат съответно 20 и 45 дни. Това бе припомнено на редовната среща между представители на Община Варна, пътните фирми, „Градски транспорт“, ОП ТАСРУД и районните администрации.

Предвид факта, че СМР ще окажат влияние върху трафика и временната организация на движението, Община Варна отложи дейностите по прокопаването на тази главна пътна артерия от транспортната схема на града след края на активния туристически сезон. Допълнително условие за началото на работата в обекта бе завършването и въвеждане в експлоатация на алтернативни транспортни връзки, засегнати от инвестиционната дейност на „ВиК – Варна“ ООД.

Ръководството на Община Варна отчита ползите, които ще бъдат реализирани с този проект, но едновременно с това има грижата да осигури нормално обитаване и придвижване на автомобилите със специално значение. По време на СМР ще бъде създадена организация живущите по трасето също да имат осигурен достъп до имотите си, стана ясно на срещата.

Решенията за ограничаване на транспортния трафик се съобразяват още с възможностите за евакуация, недопускането на риск за здравето и живота на гражданите, както и на опасност от щети по околната среда и обектите в близост.

В следващите дни – до 15 септември, ще бъдат обявени и маршрутните промени по линиите на обществения транспорт, които преминават през участъка.

