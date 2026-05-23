Важно напомняне за варненци в празничния 24 май

Снимка: Булфото, архив

Промени в организацията на движение на пътни превозни средства в централната част на Варна предстоят във връзка с тържественото честване на 24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Затворен за движение ще бъде площад „Св. Св. Кирил и Методий” в интервала от 07:50 ч. до приключване на мероприятието (около 14:00 ч.), както и бул. „Мария Луиза” - в частта от пл. „Св. Св. Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Шипка”, бул. „Владислав Варненчик” - в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни” до пл. „Св. Св. Кирил и Методий” и бул. „Христо Ботев” - от кръстовището с ул. „Кракра” до кръстовището с ул. „Бачо Киро”.

Във връзка с провеждането на празнично шествие от 09:00 часа до приключване на мероприятието (около 14:00 ч.) утре ще бъдат затворени улици и булеварди, както следва:

1. Бул. „Христо Ботев” - от кръстовището с ул. „Кракра” до кръстовището с ул. „Бачо Киро”;

2. Бул. „Владислав Варненчик” - в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни” до пл. „Св. Св. Кирил и Методий”;

3. Бул. „Мария Луиза” - в частта от пл. „Св. Св. Кирил и Методий” до кръстовището с бул. „Сливница”;

4. Бул. „Осми Приморски полк” - от кръстовището с бул. „Сливница” до кръстовището с бул. „Цар Освободител”;

5. Бул. „Княз Борис I” - от кръстовището с бул. „Цар Освободител” до кръстовището с бул. „Сливница”;

6. Бул. „Сливница” – от сградата на Община Варна до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;

7. Ул. „Братя Миладинови” - от кръстовището с бул. „Осми Приморски полк” до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;

8. Ул. „Македония” - от кръстовището с бул. „Осми Приморски полк” до кръстовището с ул. „Марин Дринов”;

9. Бул. „Владислав Варненчик” - в отсечката от кръстовището с ул. „Отец Паисий” до пл. „Св. Св. Кирил и Методий”;

10. Ул. „Македония” - в частта от кръстовището с бул. „Осми Приморски полк“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;

11. Ул. „Д-р Пискюлиев” - от кръстовището с бул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Георги Бенковски”;

12. Ул. „Бачо Киро“ – от кръстовището с ул. „Русе“ до кръстовището с бул. „Христо Ботев“;

13. Ул. „Шипка“ – от кръстовището с ул. „Хан Аспарух“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“;

14. Ул. „Антим I“ – от кръстовището с бул. „Съборни“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“;

15. Бул. „Съборни“ в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Вл. Варненчик“, пътното платно посока Централна поща.

Няма да се позволява напречно пресичане на булевардите в посочените отсечки.

Шествието ще се движи по двете платна на бул. „Мария Луиза“, ще премине пред Община Варна и ще продължи организирано в две посоки:

- Движещите се в дясното платно на бул. „Мария Луиза“ ще се отклонят по бул. „Сливница”. Шествието ще продължи към входа на Икономически университет – Варна.

- Движещите се в лявото платно на бул. „Мария Луиза“ продължават по бул. „Осми Приморски полк” до кръстовището с бул. „Цар Освободител”.

По повод тържественото честване на 24 май промени в организацията на движение ще има и в село Тополи. Затворена ще бъде ул. „Д-р Липов“ в частта от ул. „Медвен“ до ул. „Стоян Буйнов“, както и ул. „Тракийска“ в частта от ул. „Александър Димитров“ до ул. „Д-р Липов“. Ограничението се отнася за интервала от 07:00 ч. до приключване на празничното събитие (около 19:00 ч.). За същото време се преустановява и излазът на ППС откъм пресечните на ул. „Д-р Липов“ - ул. „Медвен“, ул. „Тракийска“ и ул. „Стоян Буйнов“.

Промяната в организацията на движението ще бъде осигурена от ОД на МВР – Варна.

Ще бъдат въведени временни промени и в маршрутите на градския транспорт:

- Тролейбусни линии № 82, 83 и 88 след 07:30 часа ще обслужват до и от спирка „Нептун“ до приключване на мероприятието;

- Автобусни линии от ЖП гара в посока кв. „Вл. Варненчик“ ще преминават по ул. „Ал. Дякович“, ул. „Кракра“, ул. „Дрин“, ул. „Д-р Пискюлиев“, бул. „Вл. Варненчик“ и ще продължават по съответните си маршрути;

- Автобусни линии № 18, 22 и 41 - в посока ЖП гара, след спирка „Автогара“, ще завиват надясно по локалното платно на бул. „В. Левски“, а на кръговото кръстовище с ул. „Девня“ ще продължават наляво в посока ЖП гара. След кръговото кръстовище автобусите ще завиват надясно към бул. „Хр. Ботев“ и ул. „Ал. Дякович“, като ще обслужват спирка „Благой Касабов“ (вдясно до паркинга);

- Автобусни линии от ЖП гара в посока „Явор“ (№ 7), „Почивка“ (№ 39), кв. „Виница“ (№ 31 и 31А), кв. „Левски“ и „Бриз“ (№ 12 и 13), както и към курортните комплекси (№ 9 и 109) ще се движат по бул. „Приморски“, бул. „Цар Освободител“ или бул. „Княз Борис I“ и след това ще продължават по маршрутите си. Линии № 10 и 23 ще преминават по ул. „Ал. Дякович“, ул. „Кракра“, ул. „Дрин“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул. „Отец Паисий“ и ще продължават по маршрута си;

- Автобусна линия № 14 в посока „Почивка“ ще завива наляво на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Отец Паисий“, след което надясно по бул. „Цар Освободител“, а на бул. „Княз Борис I“ ще се включва по маршрута си;

- Автобусните линии от „Почивка“ в посока кв. „Вл. Варненчик“ ще се движат по бул. „Осми приморски полк“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Отец Паисий“ и ще продължават по съответните си маршрути;

- Автобусните линии в посока „Почивка“ (№ 148) и курортните комплекси (№ 409) след спирка „Патриарх Евтимий“ ще завиват наляво по ул. „Отец Паисий“, бул. „Цар Освободител“, като на кръстовището с бул. „Осми Приморски полк“ линия № 148 ще се включва по маршрута си, а на кръстовището с бул. „Княз Борис I“ линия № 409 ще продължава по маршрута си. Промяната важи двупосочно.

На 24 май 2026 г. в часовия диапазон от 07:00 до 19:00 ч. ще бъде преустановено движението и в с. Тополи по ул. „Д-р Липов“ – в участъка от кръстовището с ул. „Стоян Буйнов“ до ул. „Медвен“.

- Автобусните линии № 18, 18А и 118А ще се движат по маршрут до и от „Гробищен парк“ по ул. „Матей Стоянов“, ул. „Йордан Николов“ и ул. „Медвен“ – двупосочно до спирка „Обръщач Тополи“ и с. Казашко. Няма да се обслужва спирка „Център Тополи“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!