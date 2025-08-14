Важно съобщение за ултрасите на „моряците“

Снимка Фейсбук, Национален фен клуб Черно море Варна

От Национален фен клуб Черно море Варна обявиха, че Спартак им е отпуснал още 500 билета за битката за Варна в събота. Те могат да се закупят от фен клуба на „моряците“ на стадион „Тича“.

Ето какво написаха от Национален фен клуб Черно море Варна на страницата си във Фейсбук:

МОРЯЦИ !

Имаме развитие по въпроса с билетите!

Отпуснати са още 500 билета (само за възрастни), които ще се продават във фен клуба:

Днес: 18:00ч – 20:00ч

Утре: през целия ден!

За пореден път доказваме, че зелено-бялата любов е безгранична и по-силна от омразата!

Утре – на празника на Варна, от 19:00 часа ще се проведе последната тренировка преди дербито!

16.08 от 16:00 часа – ВСИЧКИ НА ШЕСТВИЕТО!

