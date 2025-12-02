Важно за българските земеделски стопани

Снимка: Пиксабей

Функционалността за подаване на заявления „Декларация разходооправдателни документи по Еко-ЗВПП и Еко-НИП“ в Системата за електронни услуги (СЕУ) вече е активна, информира Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) кандидатите за Кампания 2025. Заявление подават всички кандидати, заявили екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП) и имат подаден в СЕУ план за управление на хранителните вещества, както и кандидатите, участващи по екосхемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП).

Земеделските производители, които сами са произвели органичните подобрители, предоставят доказателствени документи, които се прилагат към декларацията в СЕУ, посочва БТА.

По Еко-НИП фермерите попълват и информация на кои парцели в стопанството си са прилагали закупените от тях продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба, както и такива, които са тотални хербициди (т.е. съдържащи глифозат). При участие по Еко-НИП за Практика 2 стопаните следва да отбележат кои от задължителните препарати са използвали на парцелите, заявени по посочената практика.

Документите се представят само онлайн чрез СЕУ по утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ декларация и опис по образец. От Фонда припомнят, че документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. Ръководството за попълване и предоставяне на документите е публикувано на интернет страницата на ДФЗ.

Важно е кандидатите да знаят, че всички приложими към декларацията документи (декларация, дневник, разходооправдателни документи) следва да бъдат сканирани като един файл или ако са сканирани поотделно, следва да са архивирани на едно място като файл с разширение .zip или .rar. За да е валидно заявлението, необходимо е крайният статус да бъде „Подадено заявление“ към 31 декември 2025 г.

БТА припомня, че за Кампания 2024 ставката по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване, беше 39,09 лева на хектар.

Ставките по екосхемата за намаляване използването на пестициди бяха: за обработваеми земи – 61,15 лв. на хектар; за трайни насаждения – 321,55 лв. на хектар; за постоянно затревени площи – 11,50 лв. на хектар.

