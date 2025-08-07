Важно за хората във Варна, които разчитат на градския транспорт

снимка Булфото

От 22 часа тази вечер (7 август) до 6 часа сутринта утре (8 август) автобусите по няколко линии във Варна ще се движат по променен маршрут.



Причината е ВиК авария в района на северното платно на бул. "Цар Освободител" след кръстовището с ул. "Вяра", съобщиха от Градски транспорт Варна.



Автобусите по линии 148, 209 и 209 Бърз няма да обслужват спирки "Възраждане" и "Хемус" посока кв. "Владиславово". Ще преминават по ул. "Вяра", бул. "Трети март", бул. "Република" и ще се включват по маршрута си на бул. "Цар Освободител".

