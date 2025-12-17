Важно за пътуващите: Гъста мъгла и намалeна видимост по пътища на страната

За намалена видимост поради мъгла тази сутрин алармират от Агенция "Пътна инфраструктура":

До 30 м. - в районите на Пишурка и Вълчедръм /обл. Монтана/;

До 50 м. - в областите Враца, Русе както и в районите на Лом /обл. Монтана/, на „АМ“ Тракия“ /обл. Стара Загора/ и Котел /обл. Сливен/.

До 70 м. - в област Плевен.

До 80 м. - в районите на Шипково и Троян /обл. Ловеч/.

До 100 м. - в област Хасково.

До 150 м. - в районите на Видин и Арчар /обл. Видин/ и Попово /обл. Търговище/.

Пътните настилки в страната са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.

Температурите са в интервала от -6°С до +5°С. Времето над страната е предимно ясно.

Слаб вятър духа в областите: Варна, Велико Търново, Видин, Разград, Силистра, Смолян, Хасково и Шумен.

