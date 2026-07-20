Важно за пътуващите: Катастрофи затрудняват движението на пътя Разград-Шумен и край Котел

Булфото, илюстративна

Верижна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път I-2 Разград – Шумен в района на село Бели Лом, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Произшествието е станало между румънски, русенски и разградски автомобил, които са се движели в посока Русе, уточняват от ОДМВР-Разград, предаде БТА.

По първоначални данни шофьорът на румънския автомобил намалил скоростта с намерение да завие към паркинга край село Бели Лом. Движещият се след него автомобил също намалил, а третият не успял да спре навреме и последвал удар между трите превозни средства.

Един от участниците в катастрофата се е оплакал от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Към момента няма данни за тежко пострадали, посочват от полицията. От там добавят, че пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни.

Пътят не е затворен. За да не се образуват задръствания, автомобилите в посока Русе се отклоняват през паркинга в района на произшествието, а движението в обратната посока се извършва в свободната лента до приключване на работата на полицейските екипи, допълват от ОДМВР - Разград.

За още една катастрофа, станала по-рано днес, съобщават от АПИ. Поради ПТП-то движението по път II-48 Тича - Котел в района на Котел се осъществява двупосочно в една лента. От пътната агенция апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

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