Важно за пътуващите: Мъгла ограничава видимостта в части на страната

02.03.2026 / 07:30 0

За намалена видимост поради мъгла в части на страната съобщават от Ситуационния център към Агенция "Пътна инфраструктура". Към 06:30 ч. днес до 50 м. е видимостта в района на Враца, Мездра, Криводол и Борован /област Враца/, Монтана. До 100 м. мъгла намалява видимостта в района на Бяла Слатина, Крушовица и Оряхово / облат Враца/, Ловеч, Микре, Летница, Дойренци /област Ловеч/, Пода и Равадиново /област Бургас/, Велико Търново.

Температурите са в интервала от -7°С до +4°С.

Времето над страната е предимно облачно. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия, посочват от пътната агенция.

 

