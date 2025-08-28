Важно за пътуващите: На 30 август спират движението през прохода Шипка

снимка: МВР

На 30 август (събота), от 09:00 ч. до 15:00 ч., за честванията на 148-та годишнина от Шипченската епопея се преустановява движението и в двете посоки на транзитно преминаващите моторни превозни средства по път I-5 (E-85) между Габрово и Казанлък, през прохода Шипка.

Трафикът ще се пренасочва по път II-55 през Прохода на Републиката. За пътуващите от южна към северна България за Велико Търново и Русе по маршрут гр. Гурково - Проход на Републиката - с. Дебелец, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

На територията на област Стара Загора е създадена следната организация на движението:

В посока гр. Шипка - спиране на движението на МПС в участъка от км. 183+090 до км. 170+000 на път I-5 и отбиване по обходен маршрут по трасето на път I-6 и път III-5601.

В посока връх Шипка - спиране на движението на МПС в участъка от км. 183+090 до км. 170+000 на път I-5 и отбиване по обходен маршрут по трасето на път II-55.

През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и леки автомобили с гости и посетители на мероприятието, както и организиран междуградски автобусен транспорт.

ОДМВР - Стара Загора е предприела всички необходими мерки за осигуряването на обществения ред по време на провеждането на 148-годишнината от Шипченската епопея. Участниците в пътното движение следва стриктно да изпълняват разпорежданията на полицията, заявяват от МВР.

