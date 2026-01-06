Важно за пътуващите: Ограничена видимост заради мъгла и заледени пътища в страната

Пиксабей

Към 06:30 часа днес, 6 януари, по републиканските пътища на места е ограничена видимостта поради мъгла, предупреждават от Ситуационен център на Агенция "Пътна инфраструктура".

До 30 м е намалена видимостта в района на Лом и Вълчедръм /обл. Монтана/, до 50 м - в района на проход „Шипка“ и до 100 м - в област Разград и Русе.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, предупреждават от АПИ.

Температурите са в интервала от -4° С до +7°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Слаб до умерен вятър духа в цялата страна.

