Важно за пътуващите: Опасност на пътя дебне шофьорите по АМ "Хемус" край Варна

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", П. Димитров

За сериозна опасност по пътното платно на автомагистрала "Хемус" край Варна алармира шофьор във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

"За тези, които още не знаят. Магистрала Хемус, От Варна посока Шумен малко преди камерите на Девня! И двете ленти са абсолютно опасни", посочва притеснения шофьор.

"За съжаление и ние минахме вчера през нея, цяло чудо е, че джантите са непокътнати и гумата е цяла. Пътувахме с бебе в колата, уплаши се много… Това е недопустимо, на магистрала, на която повечето карат с поне 120 км/ч. да има такива трапове и да има кръпки! Иначе глоба за това, глоба за онова, но няма кой да си свърши работата! Въпрос на време е НЕ ДАЙ БОЖЕ някой да се озове от другата страна на мантинелата…", посочва в коментар друг участник в движението.

Според трети - "Тая дупка е от доста време там".

"Ужас!!! Това е недопустимо!!! Къде спят от АПИ, чакат някой да се утрепе ли?!? После -несъобразена скорост...", "Точно на тая шибана дупка си спрасках рейката миналата седмица ! …. И 1200лв разходи!", "Ужас и аз минах през нея и пак няма виновни...", са малка част от коментарите на възмутени шофьори, пътуващи по участъка.

