Важно за пътуващите: От днес до 6 март временно променят движението по участък на АМ "Струма"

снимка: АПИ

От днес, 4 март, до 6 март, в часовия диапазон от 8:00 ч. до 17:00 ч. временно се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил.

Причината за промяната е обрушване на скатове и поставянето на мрежа за обезопасяването им, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Дейностите ще се изпълняват в отсечката между 52-и и 54-и км поетапно в двете платна, като при реализацията им ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

