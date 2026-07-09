Важно за пътуващите: Пожар намалява видимостта по част от "Струма", тир гори в друг участък на магистралата

Булфото, илюстративна

Движението в участък на АМ "Струма" се осъществява с повишено внимание, поради намалена видимост от пожар в близост до автомагистралата, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Става въпрос за участъка от км 155 до км 157 на магистралата.

Към момента повече няма официална информация за пожара.

От АПИ предупреждават също, че временно движението при км 149 на АМ "Струма" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Редактор "Екип на Петел",

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