Важно за пътуващите: Пропадане на пътя промени движението между Петрич и Мелник

Поради пропадане на пътната настилка, движението по път III-108 ПВ Петрич - Мелник – Петрич при км 1 се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

