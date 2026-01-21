Важно за пътуващите: Протести затварят пътя София – Варна, край Велико Търново

Булфото

Жители на няколко населени места излизат на протест тази сутрин от 8 часа пред Регионалната екологична инспекция във Велико Търново и ще затворят за движение до 11 часа главния път София – Варна. Недоволството е срещу бъдещата експлоатация на кариерата за варовици до село Балван. Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков заяви преди няколко дена във Велико Търново, че няма издадени разрешителни за каквато и да е дейност за кариерата до Балван, предаде БНР.

Днес заседава Експертният екологичен съвет по доклада за оценка въздействието върху околната среда на кариерата.

Според инвестиционното намерение на благоевградската фирма „Мингемар“ чрез изкопни работи и взривове се планира от 166 декара площ добив на до 100 000 кубически метра варовици от находището до Балван.

Местните хора са против:

"При кариерата в Балван говорим за екологична катастрофа, последиците са трайни, необратими и непоправими", заяви адвокат Иван Бораджиев.

"Ние се притесняваме за водата, ние се притесняваме за въздуха", посочи Пенка Касърова.

"За нас нашето здраве е най-важното. През лятото нямаме вода, ако пресъхнат и кладенците, ще имаме огромна здравна и хигиенна криза в село Балван", допълни Пламена Панова.

Срещу инвестиционното намерение за кариерата има декларация на Великотърновския общински съвет, както и граждански жалби до Европейската комисия по петициите и до Главния директорът по околната среда в Брюксел.

С протест и гражданско неподчинение искаме българските власти да ни чуят, заяви общинският съветник Димитър Манолов:

"Затваряме главния път София – Варна по време на Експертния съвет. Това е предупреждение".

Крайното решение за експлоатацията на кариерата до Балван е на директора на Регионалната екологична инспекция и подлежи на съдебно обжалване.

