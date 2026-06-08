Важно за пътуващите: Разлято е гориво на пътя в участък на "Хемус" посока Варна
снимка: АПИ
Временно движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" в посока Варна се осъществява в активната лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". По данни на агенцията причината е разлято гориво на пътното платно.
От ОДМВР София посочват, че камион е аварирал и е изхвърлил вода и гориво, като при инцидента няма пострадали. Пътят се почиства, а трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, предаде БТА.
Създадена организация за изтегляне на камиона.
В района няма задръстване, уточняват от ОДМВР – София.
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