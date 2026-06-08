Важно за пътуващите: Разлято е гориво на пътя в участък на "Хемус" посока Варна

снимка: АПИ

Временно движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" в посока Варна се осъществява в активната лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". По данни на агенцията причината е разлято гориво на пътното платно.

От ОДМВР София посочват, че камион е аварирал и е изхвърлил вода и гориво, като при инцидента няма пострадали. Пътят се почиства, а трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, предаде БТА.

Създадена организация за изтегляне на камиона.

В района няма задръстване, уточняват от ОДМВР – София.

Редактор "Екип на Петел",

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