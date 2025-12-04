Важно за пътуващите: Спират движението по част от пътя Разград - Варна до 17 часа днес

снимка: АПИ

До 17:00 ч. днес е ограничено движението по път I-2 Разград - Варна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Ограничението важи за района на Шумен /км 118/ и по етапната връзка към АМ "Хемус".

Промяната на движението в участъка са ремонтни дейности на асфалтовата настилка, посочват от АПИ.

Трафикът в посока София се осъществява по път I-7 – път I-2 - пътен възел "Белокопитово" на АМ Хемус.

Шофьорите, които се движат в посока Варна се отклоняват по път I-7 – общински път през индустриалната зона - път I-2 до пътен възел "Каспичан" на АМ "Хемус".

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!