Важно за пътуващите: В 11 области е намалена видимостта заради мъгла

В 11 области на страната тази сутрин е намалена видимостта поради мъгла, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура". Става въпрос за областите Бургас, Ловеч, Враца, Търговище, Русе, Разград, Монтана, Габрово, Добрич, Силистра, Стара Загора.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, посочват още от АПИ.

Температурите са в интервала от -4°С до +10°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Слаб до умерен вятър духа в цялата страна.

