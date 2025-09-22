Важно за пътуващите днес: Трафикът за Варна по "Хемус" ще се пренасочва по обходен маршрут

снимка: АПИ

Днес, 22 септември, от 09:00 ч. до 21:00 ч. се осигуряват две ленти за движение в посока София на АМ „Хемус“ в участъка от пътен възел ‚Яна“ до столицата. Трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, където ще продължава по магистралата. Временната организация на движение е с цел да се улесни преминаването през участъка, да се повиши безопасността и да се намали времето за пътуване, предвид очаквания интензивен трафик в края на почивните дни, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ припомнят, че от 15 септември, започна превантивен ремонт на 8,3 км от АМ „Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата. Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври. Строително-монтажните дейности ще се извършват по договора за поддържане на АМ „Хемус“ от дружеството „Автомагистрали“ ЕАД.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

