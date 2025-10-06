Важно за пътуващите между 9 и 12 октомври

Снимка: Булфото, архив

Придвижване на личен състав и военна техника от Сухопътните войски по републиканската пътна мрежа се очаква между 9 и 12 октомври. За това съобщават от Министерството на отбраната.

В този период ще се извърши предислоциране на личен състав и военна техника на военни формирования по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на територията на цялата страна.

Придвижването е във връзка с най-значимото командно-щабно учение за годината на Сухопътните войски - „Балкан 25“.

