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Важно за пътуващите по АМ „Хемус“ в област София

13.07.2026 / 21:02 0

Снимка: АПИ

През следващите дни - от 14 до 17 юли (вторник - петък), за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 47-и и 52-и км на АМ „Хемус“ в област София, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 ч. в платното в посока София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. 

Трафикът ще се осъществява в активната лента. 

Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.

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Редактор "Екип на Петел",

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