Важно за пътуващите по АМ „Хемус“ в област София

Снимка: АПИ

През следващите дни - от 14 до 17 юли (вторник - петък), за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 47-и и 52-и км на АМ „Хемус“ в област София, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 ч. в платното в посока София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.

Трафикът ще се осъществява в активната лента.

Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.

Редактор "Екип на Петел",

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