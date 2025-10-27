Важно за пътуващите по АМ „Хемус“ в посока София утре

Снимка: АПИ

От 8 до 18 ч. утре - 28 октомври, ще се извършват довършителни ремонтни дейности на настилката в посока София в участъка от 33-ти до 34-ти км, при виадукта преди тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“.

Ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната лента, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Оттам апелират шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

