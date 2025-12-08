Важно за пътуващите по АМ „Струма“ в област Кюстендил в следващите дни

Снимка: АПИ

През следващите дни временно ще се променя организацията на движение в участъци по АМ „Струма“ в област Кюстендил за гаранционен ремонт на фуги на съоръжения. Целта е повишаване безопасността на движение през зимните месеци, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Утре - 9 декември, от 8 до 17 ч. ще се работи по моста при 88-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград. Ще бъде ограничено движението в активната и достъпът до аварийната лента в участъка. Трафикът ще преминава само в изпреварващата лента.

В сряда - 10 декември, от 8 до 17 ч. ремонтни дейности ще се извършват при 62-ри км на АМ „Струма“ в посока Благоевград. Трафикът ще се пренасочва в скоростната лента и ще бъде преустановено навлизането в активната и аварийната лента.

В четвъртък - 11 декември, от 8 до 17 ч. ще се работи по фугите на съоръжението при 68-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград. Движението ще е само в скоростната лента, като ще е ограничено преминаването в активната и аварийната лента.

По същото време ще се изпълняват и ремонтни дейности на моста при 88-и км също в платното за Благоевград. Ще е ограничен трафикът в изпреварващата лента като превозните средства ще преминават в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

