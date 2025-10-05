Важно за пътуващите по АМ „Струма“ в област Перник

Снимка: АПИ

През следващата седмица за изпълнението на дейности по подобряване на отводняването ще се променя временно организацията на движение в два участъка на АМ „Струма“ в област Перник.

От понеделник – 6 октомври, до 10 октомври (петък) между 8 и 16 ч. в участъка от км 0 до 10-ти км на магистралата в двете посоки ще се почистват шахти. Поради това поетапно ще се ограничава движението в изпреварващите и аварийните ленти, като превозните средства ще преминават в активните, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От понеделник до петък от 8 до 16 ч. в отсечката между 10-и км и пътен възел „Долна Диканя“ (при 37-и км), ще се извършва ремонт и почистване на канавки. При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти, в които ще е разположена нужната техника. Трафикът ще се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в активната и изпреварващата лента.

АПИ съветва шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!