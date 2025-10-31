Важно за пътуващите по АМ „Тракия“ в област Пазарджик

Снимка: АПИ

От 8 до 18 ч. днес в участъка от 102-ри до 103-ти км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти, предупреждават от АПИ.

Оттам апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

