Важно за пътуващите по АМ "Хемус" от днес до понеделник

Снимка: АПИ

Между 8 и 16 ч. днес, утре и в понеделник (14, 15 и 18 август) е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от автомагистрала „Хемус“ между 49-и и 48-и км в посока София.

В трите делнични дни ще се премахва крайпътната растителност, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“. През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват.

По трасето на отсечката в област София поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

