Важно за пътуващите по АМ "Хемус" в Софийска област

Снимка: АПИ

През следващата седмица – от 24 до 28 ноември, за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 14-и до 71-и км на АМ „Хемус“ в Софийска област. Между 8 и 17 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.

В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-и км.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

