Важно за пътуващите по АМ "Тракия" в Бургаска област

В две отсечки на АМ „Тракия“ в област Бургас, с дължина от около 900 м, ще се променя организацията на движение в началото на следващата седмица, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 8 ч. в понеделник - 9 февруари, до 8 ч. на 11 февруари (сряда) в района на 337-и и 348-и км на автомагистралата ще е ограничено движението в изпреварващата лента в платното за Бургас за извършването на асфалтови работи при изграждането на „прозорец“ в средната разделителна линия на магистралата.

Трафикът ще преминава в активната. Планираните дейности са, за да се осигури възможност на превозните средства да преминават от едното в другото платно за движение във връзка с предстоящи ремонтни дейности в участъка.

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

