Важно за пътуващите по АМ "Тракия" в област Пловдив

Снимка: АПИ

Между 8 и 18 ч. в понеделник - 10 ноември, за асфалтови дейности временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Тракия“ в област Пловдив, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Те ще се изпълняват в платното за Бургас между 135-и и 137-и км на автомагистралата, като трафикът ще преминава изпреварващата лента.

Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

