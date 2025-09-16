Важно за пътуващите по АМ "Тракия" в следващите дни

Снимки: АПИ

От 9 до 19 ч. утре - 17 септември, движението в участъка от АМ „Тракия“ между 26-ти и 24-ти км в посока София, както и между 23-ти и 24-ти км в посока Бургас ще се осъществява в активните и аварийните ленти. Ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите за асфалтови дейности в отсечката на територията на Софийска област.

За възстановяване на ограничителни системи в следващите дни ще се променя организацията на движение в участъка между 5-ти и 54-ти км на АМ „Тракия“ на територията на Софийска област.

В сряда и четвъртък - 17 и 18 септември, от 9 ч. до 16 ч. поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в участъка от 5-ти до 54-ти км, в платното за Бургас. Трафикът ще се пренасочва в активната и аварийната лента.

Между 19 и 21 септември от 9 ч. до 16 ч. поетапно ще се ограничава изпреварващата лента в отсечката от 13-ти до 54-ти км в посока София.

Промените в организацията на движение са свързани с възстановяване на мантинели, повредени при пътно-транспортни произшествия.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но предприеманите дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!