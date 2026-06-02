Важно за пътуващите по АМ "Тракия" в следващите два дни

Снимка: АПИ

Утре - 3 юни, и на 4 юни (четвъртък) от 7 до 20 ч. движението при 55-ти км на АМ „Тракия“ в двете посоки ще е в една лента за отваряне на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго.

Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

За изпълнение на планираните дейности в следващите дни ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като движението на превозните средства ще се осъществява в активните ленти.

Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.

