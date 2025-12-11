Важно за пътуващите по автомагистрала "Струма" от днес

Снимки: АПИ

От 8 до 17 ч. днес в отсечката от 86-и до 90-и км в участък от АМ „Струма“ в област Благоевград ще се извършва поетапно изкърпване на настилката в двете платна за движение. Трафикът ще се регулира с пътни знаци, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват внимателно пътната сигнализация.

Временно ще се променя организацията на движение и в участъци по АМ „Струма“ в област Кюстендил.

Днес и в петък - 12 декември, от 8 до 17 ч. ще се извършва геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка между 37-ми и 56-ти км на АМ „Струма“. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в платното за София, като превозните средства ще преминават в активната.

В петък от 8 до 15 ч. временно ще се променя организацията на движение на АМ „Струма“ за гаранционен ремонт на фуга на съоръжението при 68-и км в платното за София. Ще е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната.

Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. Целта на дейностите е повишаване безопасността на движение през зимните месеци.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

