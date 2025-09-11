Важно за пътуващите по автомагистрала "Струма"
Снимка: АПИ
От 9 до 20 ч. днес - 11 септември, движението при 58-и км на АМ „Струма“ в посока София ще бъде в изпреварващата лента.
Поради гаранционен ремонт на фуга на виадукта, на територията на област Кюстендил, ще бъде ограничено преминаването в активната лента, предупреждава Агенция „Пътна инфраструктура“.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и пътната сигнализация.
От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване.
