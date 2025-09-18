Важно за пътуващите по автомагистрала "Тракия" днес

Снимка: АПИ

Временно ще се промени организацията на движение по АМ „Тракия“ в Софийска област днес. От 8 до 18 ч. движението в отсечката от 24-ти до 34-ти км на магистралата в посока Бургас поетапно ще се осъществява в активната лента.

Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка. Предвидените дейности ще се изпълняват в аварийната лента на магистралата, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 9 до 19 ч. ще се работи и между 26-ти и 24-ти км в посока София, както и между 23-ти и 24-ти км в посока Бургас на магистралата. В участъците ще се извършват асфалтови дейности в изпреварващите ленти в двете посоки, като движението ще преминава в активните ленти.

Също от днес до 26 септември за премахване на крайпътна растителност ще се промени организацията на движение между 156-и и 208-и км на АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват между 6 и 17 ч. поетапно в изпреварващата и аварийната лента и в двете посоки и поради това временно ще се ограничава движението. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

