Важно за пътуващите по пътен възел „Банкя“ на АМ „Струма“

08.01.2026 / 07:12 0

Снимка: АПИ

От 8 до 16 ч. утре - 8 януари, трафикът по пътен възел „Банкя“ на АМ „Струма“ ще преминава в две ленти, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

За ремонт на осветлението ограничена за движение ще е вътрешната лента.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. 

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. 

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

