Важно за пътуващите през нощта на 18 и 19 август по "Хемус" към Варна

снимка: АПИ

През следващата седмица през нощта за почистване ще се ограничава движението в една от тръбите на тунел „Ечемишка“ на АМ „Хемус“. За да не се затруднява трафикът предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 22 ч. на 18 август /понеделник/ до 6 ч. на 19 август за измиване временно ще бъде спряно движението в тръбата за Варна. През нощта на 19 август /вторник/ от 22 ч. до 6 ч. сутринта на 20 август за боядисване на съоръжението, отново ще бъде ограничено преминаването.

При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-и км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София - Ботевград и при пътен възел „Ботевград“ при 42-и км ще продължават пътуването си по АМ „Хемус“.

На 20 и 21 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София.

От 22 ч. на 20 август /сряда/ до 6 ч. на 21 август /четвъртък/ ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 21 август от 22 ч. до 6 ч. на 22 август /петък/ в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

През двете нощи пътуващите към София ще преминават по обходен маршрут от пътен възел „Ботевград“ /при 47-и км/ по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и по пътен възел „Витинска река“ /при 30-и км/ ще се връщат на автомагистралата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!