Важно за пътуващите през тунел „Кривия“ в Кресненското дефиле

Снимка: АПИ

В сряда и четвъртък - 26 и 27 ноември, заради изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Кривия“ на път I-1/E79 в Кресненското дефиле, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 9 ч. утре до 18 ч. на 27 ноември ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като превозните средства ще се пренасочват по обходния път, преминаващ успоредно на тунела.

Трафикът в лентата за Кулата ще се осъществява без ограничения.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.

