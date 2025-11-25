Важно за пътуващите през тунел „Кривия“ в Кресненското дефиле
Снимка: АПИ
В сряда и четвъртък - 26 и 27 ноември, заради изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Кривия“ на път I-1/E79 в Кресненското дефиле, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".
От 9 ч. утре до 18 ч. на 27 ноември ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като превозните средства ще се пренасочват по обходния път, преминаващ успоредно на тунела.
Трафикът в лентата за Кулата ще се осъществява без ограничения.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!