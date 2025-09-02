Важно за пътуващите през тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“

Снимка: АПИ

Стените на тръбата за Бургас на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ ще се почистват и боядисват утре и в четвъртък (3 и 4 септември). За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 3 септември до 6 ч. на 4 септември временно ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Бургас, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

През следващата нощ - от 20 ч. на 4 септември до 6 ч. на 5 септември, в същата тръба ще се боядисват стените. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта, трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.

Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите, добавят от АПИ.

Оттам апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

