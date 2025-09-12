Важно за пътуващите с автобуси: Променят разписанията на шест линии от градския транспорт във Варна

снимка: "Градски транспорт Варна"

Изменение на маршрутните разписания на 6 автобусни линии на градския транспорт във Варна, одобри комисията по транспорт към варненския Общински съвет. Актуализирани са спирки от общинската транспортна схема за линиите 209Б, 109, 22, 31А, 18 и 29. Изменението е съобразено и с предложения на гражданите, а целта е по-добро обслужване на пътниците, предаде Радио Варна.

Автобусна линия №209Б - промяна в началния и крайния час на обслужване

От спирка „Бл.407“ – от 05.00 часа до 22.40 часа;

От спирка „Панорама“ – от 06.00 часа до 23.40 часа.

В разписанието на 209Б се включва автобусна спирка „Дървен мост“ по предложение на граждани.

Автобусна линия №109 – промяна в началния и крайния час на обслужване от 1 юни:

От спирка „ЖП гара“ – от 05.00 часа до 23.00 часа;

От спирка „Панорама“ – от 05.50 часа до 00.00 часа.

В разписанието на 109 се включва автобусна спирка „Македонски дом“ еднопосочно по направление ЖП-гара – Панорама.

Автобусна линия №22 – включване на автобусните спирки „Димчо Дебелянов“, „Родина“, „Школа МВР“ и „Мургаш“.

Временно пускане на автобусна линия №22 за 6 месеца, с начална спирка „Девня“, считано от 1 юли 2025г.

Автобусна линия №18 – включване в маршрутното разписание на автобусни спирки „Иван Рилски“, „ВАМО“ и „Радио завод“.

Изключване от маршрутното разписание на автобусните спирки „Разклон Тополи“ и „Ново селище“.

Автобусна линия №29 – включване в маршрутнот оразписание на автобусните спирки „Черно море“ и „Дом майка и дете“.

