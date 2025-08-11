Важно за родителите от Варна с постъпващи в детска градина деца

снимки: Община Варна

На 15 септември новата детска градина №52 „Бялата лястовица“ ще посрещне първите приети и записани деца. Тя се намира в район „Одесос“, на ул. „Велчова завера“ №12 и е с капацитет от 100 деца (4 групи с по 25 деца).

Строителството на учебното заведение приключи по Програмата на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2022)“, а наскоро беше завършено обзавеждането на занималните, санитарните помещения, кабинетите на администрацията, медицинския кабинет и входно фоайе, съобщиха от общинската пресслужба.

Детската градина е на три етажа – два надземни и един подземен, с обща площ на терена 2169 м2 и РЗП със сутерен – 1718 м2. Състои се от помещения за четири градински групи, физкултурно-музикален салон, кухненски офиси, санитарни помещения, кабинети, заседателна зала и самостоятелно котелно помещение. Стаите за занимания и почивка на децата са изпълнени според нормативните изисквания за площ, височина и осветеност. Обзавеждането е със съвременен дизайн, произведено от качествени материали и разпределено функционално, така че да осигури уютна и безопасна среда за децата и персонала на детската градина, лесно за обслужване и удобно за работа. Всяка от детските групи разполага със собствено приемно помещение с гардероби и санитарен възел.

Децата ще се посрещат в просторно входно фоайе, разположено в централната зона на партерния етаж. Освен функцията си на приемна, където има възможност за осъществяване на сутрешен филтър, то е решено без прегради, формирайки отворено пространство със свободна комуникация. Оттук се осигурява достъп и до вертикалната комуникация на сградата - стълбище и асансьор, както и към помещенията на първия етаж. До втория етаж отвежда удобно стълбище с модерен дизайн.

На втория етаж е разположен и физкултурно-музикален салон със съблекалня. Пространството е свободно, без прегради, което позволява лесна модификация - могат да бъдат провеждани както спортни и музикални прояви, така и тържества, театрални постановки и др. Занималните на горното ниво имат излаз на широки тераси, обезопасени с високи парапети.

Сградата разполага с асансьор за осигуряване на достъпност за хора с увреждания, както и с кухненски асансьор. За всяка от четирите групи в двора на градината е изградена площадка, обзаведена с безопасни, модерни и атрактивни съоръжения и мека, шумо и ударопоглъщаща каучукова настилка.

До края на този месец ще бъдат обявени свободните места за прием в групите, като за тях могат да кандидатстват деца от всички райони чрез подаване на заявление в сградата на Община Варна (ет. 11, Дирекция „Образование и младежки дейности“). На 2 септември, вторник, се организира и Ден на отворени врати, от 10:00 до 19:00ч., за родителите, които желаят да запишат децата си там.

В Детска градина №52 „Бялата лястовица“ наред с утвърдената програма за предучилищно образование ще бъде приложен и популярният образователен подход Реджо Емилия. Той е разработен след Втората световна война и е особено ценен с това, че поставя детето в центъра на образователния процес и уважава неговата индивидуалност и вътрешна мотивация за учене.

