Важно за шофьорите: До 24 юли променят движението в участък на "Хемус"

снимка: АПИ

От днес - 21 юли, до 24 юли (петък), за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движението в участък на АМ „Хемус, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната се отнася за участъкът между 43-и и 47-и км на магистралата в област София.

Дейностите ще се изпълняват от 8 ч. до 17 ч. в платното в посока София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента, посочват от АПИ.

Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.

Редактор "Екип на Петел",

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