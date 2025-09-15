Важно за шофьорите: От 16 до 18 септември промяна в движението в част от магистрала "Тракия"

снимка: АПИ

На 16 септември /вторник/, от 9 ч. до 19 ч. движението от 33-и км до 34-и км на АМ „Тракия“ в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента поради асфалтови дейности в участъка на територията на Софийска област, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 17 и 18 септември /сряда и четвъртък/, от 9 ч. до 19 ч. движението при 33-и км на АМ „Тракия“ и в двете посоки ще се осъществява в активните ленти и ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите.

Промяната в организацията на движение в участъка на територията на Софийска област е за изграждането на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящите ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!