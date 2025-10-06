Важно за шофьорите: Започна специализирана полицейска операция Focus on the Road

снимка: МВР

Специализирана полицейска операция Focus on the Road, инициирана от организацията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL, е в ход от днес. Целта ѝ е да се ограничи влиянието на разсейването при водачите по време на движение, съобщиха от ОД на МВР в Шумен, предаде БТА.

Основният акцент в засилените проверки по пътищата в Шуменско ще бъде спазване на правилата за използване на мобилни електронни устройства по време на движение на моторни превозни средства и недопускане на управлението им под влияние на различни разсейващи фактори. Анализът сочи, че разсейването на водачите по време на шофиране и по-специално – от мобилни устройства като смартфони, но също така и от вградените в превозните средства електронни системи, се превръща в една от основните причини за възникване на пътни инциденти.

В хода на засилените проверки контролните органи ще следят също и за използването на обезопасителни колани от водачите и пътниците в моторните превозни средства, за използването на защитни каски от водачите и пътниците на мотоциклети, както и за използването на детски обезопасителни системи при превозване на деца в автомобилите, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

Специализирана полицейска операция за контрол на скоростта по линия на Европейската организация на службите на пътната полиция ROADPOL бе в ход от 4 август на територията на област Шумен, а за контрол на товарните автомобили и автобусите под егидата на ROADPOL - от 5 май.

